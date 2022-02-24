Саммит ЕС одобрит не только санкции для РФ, но и помощь для Украины – президент Евросовета Мишель

На предстоящем внеочередном саммите лидеры стран-членов ЕС одобрят не только пакет новых санкций для России, но и примут решения в отношении дальнейшей поддержке Украины, сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Об этом Мишель сообщил в четверг в штаб-квартире НАТО, где прошла встреча с генеральным секретарем организации Йенсом Столтенбергом. На встрече также присутствовала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Кроме пакета санкций саммит ЕС примет решения в отношении политической, финансовой и гуманитарной помощи Украине и ее народу. Были убиты невинные люди. Женщины, мужчины, дети бегут, опасаясь за свои жизни. Им нужна наша поддержка больше, чем когда-либо. Мы также будем обсуждать геополитические, экономические последствия агрессии по отношению к Украине", - заявил он.

Мишель также обратился к белорусскому народу: "У вас есть выбор не следовать российским агрессивным действиям, у вас есть шанс не участвовать в этой трагедии против ваших соседей в Украине".

"Мы, ЕС, едины вместе с НАТО, союзниками, партнерами и друзьями, чтобы Россия понесла ответственность, чтобы поддержать Украину и защитить мир в Европе. Мы стоим плечо к плечу со всеми странами в мире, которые поддерживают мировой порядок, основанный на праве для спасения мира", - заключил президент Евросовета.