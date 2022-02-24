Лукашенко опровергает участие белорусских военных в нападении на Украину

Белорусские войска не принимают участия в военных действиях России в Донбассе, заявил Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными. Об этомсообщает белорусское госинформагентство БелТА в четверг, 24 февраля.

Лукашенко прокомментировал заявление украинской погранслужбы, которая сообщила, что государственная граница страны подверглась атаке со стороны российских войск при поддержке Беларуси. "Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции", - заявил он.

При этом Лукашенко заявил, что признание "ЛНР" и "ДНР" стоит "в повестке дня": "В ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России".