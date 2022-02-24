Атаки на киберпространство Украины продолжаются, госинформресурсы работают стабильно - Федоров

Кибератаки на информационное пространство Украины, усилившиеся 23 февраля 2022 года, продолжаются.

"Всю ночь мы защищали киберпространство. Атаки на все базовые информационные ресурсы происходили и проходят без остановок. Пока все стабильно",- написал вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что все команды кибервойск на местах.

Как сообщалось, Госслужба специальной связи и защиты информации сообщила об усилении DDоS-атак на сайты украинских госорганов и банков, которые непрерывно продолжаются с 15 февраля 2022 года.

"Атакующие, особенно не скрываясь, используют для фишинговых рассылок и DDоS-атак бот-сети, которые нашими спецслужбами однозначно идентифицируются как связанные со спецслужбами страны-агрессора", - подчеркивают в Госспецсвязи.