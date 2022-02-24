Так, было совершено нападение на погранпункт "Гоптовка" в Харьковской области. На погранпункт "Бачевск" совершено нападение с использованием бронетехники. Другие погранпункты атакованы "Градами".
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Украинские погранпункты атакованы по всей украино-российской границе
07:31 24.02.2022 |
С 5.00 вооруженные силы России атаковали границу в нескольких местах, сообщают источники в погранвойсках.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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