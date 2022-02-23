Финансовые новости
- |
- 23.02.22
- |
- 11:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Армения не планирует признание «ДНР» и «ЛНР»
10:52 23.02.2022 |
Армения не планирует вслед за Россией признавать самопровозглашенные "Донецкую и Луганскую народные республики" ("ДНР" и "ЛНР"). Такой вопрос не стоит на повестке, заявил во вторник, 23 февраля, агентству "Арменпресс" пресс-секретарь МИД Армении Ваган Унанян.
"Мы, конечно же, хотим, чтобы существующие проблемы между двумя дружественными государствами решались путем дипломатического диалога, переговоров, в соответствии с нормами и принципами международного права и Устава ООН", - подчеркнул он. Одновременно Унанян выразил надежду на совершение "всех необходимых шагов для снижения напряженности и мирного урегулирования ситуации".
РФ признала "ДНР" и "ЛНР"
Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что независимость данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой уже сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.
Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. На Западе опасаются военной эскалации конфликта. Европейский Союз, Великобритания, США приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада поддержала законопроект, разрешающий оборот гражданского огнестрельного оружия, но не короткоствольного
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине запускают программу «Экономического патриотизма» - Зеленский
|Зеленский издал указ о призыве резервистов
|США вводят санкции против суверенного долга России
|ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы в ответ на признание ДНР и ЛНР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада поддержала введение санкций против причастных к признанию т.н. «ДНР»/«ЛНР» политиков и чиновников РФ
|Армения не планирует признание «ДНР» и «ЛНР»
|Псаки: США не намерены вводить сразу все возможные санкции против России
|Байден сейчас не планирует встречу с Путиным - Белый дом
|Байден провел встречу с Кулебой – Белый Дом
|США продолжат эскалировать санкции, если Россия эскалирует свою агрессию против Украины – Блинкен
Это интересно
|В британском правительстве изучают механизмы полного отказа от оборудования Huawei
|Лучшим электромобилем года стал Ford Mustang Mach-E
|Intel переманила из AMD ведущего архитектора дискретных графических чипов
|BMW нашла замену обычным проводам в автомобилях
|Фишинговая атака на пользователей OpenSea принесла мошенникам сотни NFT на сумму $1,7 млн
|Встроенная графика AMD Radeon 600M мобильных чипов Ryzen 6000 благодаря FSR оказалась быстрее GeForce GTX 1650 Max-Q
|Хотите приложения Android на Windows 11? Придётся приготовить ПК с производительным CPU, минимум 8 ГБ ОЗУ и SSD