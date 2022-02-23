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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Байден провел встречу с Кулебой – Белый Дом

08:24 23.02.2022 |

Политика, Мир

 

Президент США Джозеф Байден встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-центр Белого Дома.

"Президент Байден проинформировал министра иностранных дел Кулебу о реакции Соединенных Штатов на решение России признать предполагаемую «независимость» так называемых регионов ДНР и ЛНР Украины, включая указ, изданный прошлой ночью, и новые санкции, объявленные сегодня.", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник вечером.

Также Байден подтвердил, что "Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и макроэкономическую поддержку".

Кроме этого "Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", - подытожили в Белом доме.
По материалам: ПРАЙМ
 

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