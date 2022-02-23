"Сегодня днем президент объявил о первых санкциях против России в ответ на ее действия. Они были тесно скоординированы с нашими союзниками и партнерами. Мы продолжим эскалировать наши санкции, если Россия эскалирует свою агрессию против Украины", - сказал Блинкен на брифинге по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне во вторник.
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США продолжат эскалировать санкции, если Россия эскалирует свою агрессию против Украины – Блинкен
08:21 23.02.2022 |
США продолжат эскалировать санкции, если Россия эскалирует свою агрессию против Украины, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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