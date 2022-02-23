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США ввели санкции в отношении сыновей Бортникова, Фрадкова и Кириенко
08:12 23.02.2022 |
В связи с признанием Россией независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" США ввели персональные санкции против российских граждан, считающихся близкими к президенту РФ Владимиру Путину, а также штрафные меры в отношении государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (ранее - "Внешэкономбанк"), и "Промсвязьбанка" (ПСБ). Об этом во вторник, 22 февраля, сообщается на сайте министерства финансов США.
Как следует из документа, в санкционном списке оказались Денис Бортников, заместитель президента банка ВТБ и сын главы ФСБ Александра Борникова, Петр Фрадков, председатель ПСБ и сын бывшего премьер-министра РФ, экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова, и Владимир Кириенко, гендиректор техкорпорации VK, владеющей соцсетью "В контакте", сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко.
Их имущество и доли в имуществе на территории США заморожены. Физическим и юридическим лицам США запрещены любые торговые и финансовые операции с ними.
Под санкциями дочерние компании "ВЭБ.РФ" и ПСБ
Кроме того, под штрафные меры попали 42 дочерние компании "ВЭБ.РФ" и ПСБ, а также их активы - в документе говорится о пяти судах, принадлежащих компании ООО "ПСБ Лизинг". Среди попавших под санкции компаний и АО "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА", находящееся под контролем "ВЭБ.РФ"
Как указано в документе, ПСБ - это восьмой по величине фининститут России. "Правительство РФ национализировало ПСБ в 2018 году и перепрофилировало его для финансирования оборонной промышленности и обслуживания крупных оборонных контрактов в рамках схемы, призванной помочь ему избежать новых санкций", в настоящее время ПСБ обслуживает почти 70 процентов госконтрактов от Минобороны РФ, говорится в заявлении Минфина США.
Ранее в тот же день президент США Джо Байден сообщил о введении санкций в отношении суверенного долга России. "Это означает, что мы отрезали российское правительство от западного финансирования", - заявил Байден в ходе выступления в Белом доме.
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