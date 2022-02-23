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Япония вводит санкции против России
08:07 23.02.2022 |
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду объявил о введении санкций в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской республик.
"Наша страна приняла решение о введении следующих санкций: остановка выдачи виз представителям двух республик и замораживание капиталов, запрет экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране. Далее мы примем решение по деталям этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры", - сказал премьер-министр Кисида.
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