Канада вводит ряд санкций против РФ, а также укрепляет силы НАТО - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада вводит ряд экономических санкций против России.

"Незаконные действия России в Украине — это атака на демократию и угроза миру во всем мире. Не заблуждайтесь: это очередное вторжение в суверенное государство. В координации с союзниками и партнерами Канада отвечает первым рядом экономических санкций", - написал Трюдо в своем твиттере в среду.

Также министр сообщил о том, что Канада направила дополнительные войска для укрепления силы НАТО.

"Мы также направляем до 460 дополнительных членов Канадских вооруженных сил для усиления НАТО. Это предполагает отправку дополнительных войск в Латвию, а также развертывание дополнительного фрегата и морского патрульного самолета", - также написал он.