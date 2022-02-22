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Россия объявила эвакуацию посольства в Украине
19:56 22.02.2022 |
Министерство иностранных дел России в ближайшее время начнет эвакуацию сотрудников посольства из Украины. Как подчеркнули в дипведомстве, это делается в целях безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД России.
"Принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решение об эвакуации дипломатов и сотрудников посольства и генеральных консульств в Украине принято для защиты их жизни и безопасности.
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