Россия объявила эвакуацию посольства в Украине

Министерство иностранных дел России в ближайшее время начнет эвакуацию сотрудников посольства из Украины. Как подчеркнули в дипведомстве, это делается в целях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД России.

"Принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решение об эвакуации дипломатов и сотрудников посольства и генеральных консульств в Украине принято для защиты их жизни и безопасности.

