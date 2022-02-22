Финансовые новости
- |
- 22.02.22
- |
- 22:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ОРДЛО
13:06 22.02.2022 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение России признать независимость сепаратистских образований "ЛНР" и "ДНР".
Об этом пишет Anadolu, сообщает "Европейская правда".
"Мы считаем это решение неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право", - сказал Эрдоган.
Что касается предложения президента Украины Владимира Зеленского о совместном саммите Совбеза ООН, Турции и Германии, то Эрдоган сказал: "Если члены Совета Безопасности ООН и другие страны согласятся, мы займем свое место на этой встрече".
Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило президенту запрос о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.
Ранее Белый дом уже обнародовал санкции против ОРДЛО, но это не те же санкции, что предусмотрены на случай вторжения РФ в Украину.
В ответ на решение Путина признать самопровозглашенные "республики" планируют объявить санкции также Великобритания и Канада.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы в ответ на признание ДНР и ЛНР
|РФ признала «ЛДНР» в границах Луганской и Донецкой областей в составе Украины, - Путин
|В Верховной Раде, вопреки желаниям Зеленского и руководства «слуг народа», начался процесс формирования антипутинской коалиции
|Казахстан примет антикризисный план из-за ситуации вокруг Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США вводят санкции против суверенного долга России
|ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы в ответ на признание ДНР и ЛНР
|НАТО предупредила о подготовке Россией «полномасштабной атаки» на Украину
|Россия объявила эвакуацию посольства в Украине
|Путин объявил ультиматумы Украине. Требует отказа от Крыма и от вступления в НАТО
|РФ признала «ЛДНР» в границах Луганской и Донецкой областей в составе Украины, - Путин
|В Верховной Раде, вопреки желаниям Зеленского и руководства «слуг народа», начался процесс формирования антипутинской коалиции
Это интересно
|BMW нашла замену обычным проводам в автомобилях
|Фишинговая атака на пользователей OpenSea принесла мошенникам сотни NFT на сумму $1,7 млн
|Встроенная графика AMD Radeon 600M мобильных чипов Ryzen 6000 благодаря FSR оказалась быстрее GeForce GTX 1650 Max-Q
|Хотите приложения Android на Windows 11? Придётся приготовить ПК с производительным CPU, минимум 8 ГБ ОЗУ и SSD
|США добавили китайские WeChat и AliExpress в список пиратских рынков
|4% криптокитов являются преступниками
|Intel показала компактный игровой десктоп Beast Canyon NUC 11 Extreme с видеокартой Arc Alchemist