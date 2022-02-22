"Относительно военного положения очень просто – это вопрос для нас понятен: мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российский Федерации. Если будет – будет введено военное положение", - сказал Зеленский на совместном с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге в Киеве во вторник.
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Военное положение в Украине будет введено в случае полномасштабного вторжения – Зеленский
12:23 22.02.2022 |
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в случае полномасштабной военной агрессии со стороны РФ в Украине будет введено военное положение.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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