Порошенко призвал ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях

Украина должна немедленно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях, считает пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Украина должна в этих двух областях ввести военное положение, как я это сделал во время агрессии против нас в Керченском проливе. Украина должна сформировать и принять необходимые законодательные акты уже сегодня", – подчеркнул Порошенко, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Он обратился к президенту Украины, премьер-министру, министру обороны, главнокомандующему ВСУ и министру внутренних дел с требованием информировать общество о текущей ситуации и о том, что делать гражданам.

"Это правильная коммуникация и это правильное противодействие российским информационным фейкам", - указал Порошенко.

Он также подчеркнул, что президент Украины должен встретиться с лидерами фракций, которые имеют опыт отпора российской агрессии и освобождения оккупированных территорий в 2014-2016 годах.

"И не надо тянуть политическое одеяло на себя. Надо по-настоящему объединиться, потому что объединился украинский народ", – отметил Порошенко.

"Если этого не будет, президента пригласить в Верховную Раду и разговаривать не с видосиками, а реальным планом обороны государства в условиях роста российской агрессии", – считает Порошенко.