Поспред США в ООН: «Путин разорвал Минские соглашения в клочья»

Признание Россией независимости контролируемых сепаратистами регионов в Донбассе нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на экстренном заседании Совета Безопасности организации, посвященном российско-украинскому конфликту и созванном в ночь на вторник, 22 февраля.

По словам Дикарло, "риск крупномасштабного конфликта реален и его следует предотвратить любой ценой". Проведение заседания самого влиятельного органа ООН в столь позднее время отражает всю серьезность действий Москвы, указала она. Все вовлеченные в конфликт стороны должны сосредоточиться на прекращении военных действий, подчеркнула замгенсека ООН.

Постпред США: Путин создает предлог для войны

Телевизионное выступление Путина, в котором он объявил о признании независимости "ДНР" и "ДНР" представляло собой "ряд возмутительных, ложных заявлений", направленных на "создание предлога для войны", заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. "Он называет их миротворцами. Это чушь. Мы знаем, кто они на самом деле", - сказала она в связи с указом президента РФ о вводе российских войск на украинскую территорию, контролируемую сепаратистами.

По словам Томас-Гринфилд, Путин "разорвал Минские соглашения в клочья", а нынешние действия Москвы "явно являются основой для того, чтобы попытаться создать предлог к дальнейшему вторжению в Украину". "Последствия российских действий будут ужасными для Украины, для Европы и для всего мира", - предостерегла в своем выступлении Томас-Гринфилд.

По словам постпреда Соединенных Штатов, российский президент "тестирует нашу международную систему, он проверяет нашу решимость". Путин намерен показать, что силовым методом способен "превратить ООН в фарс". "Мы должны действовать сообща в ответ на этот кризис", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она добавила, что уже 21 февраля президент США Джозеф Байден ввел санкции, касающиеся инвестиционной и другой бизнес-деятельности граждан США на востоке Украины, а 22 февраля последуют дальнейшие меры Вашингтона по "привлечению России к ответственности за явное нарушение международного права".

Постпред Украины: Москва нарушила украинский суверенитет

Между тем постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании подчеркнул, что "международно признанные границы Украины были и будут неизменными, независимо от любых заявлений и действий Российской Федерации". Киев однозначно квалифицирует последние действия РФ "как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Политическое руководство Российской Федерации несет полную ответственность за результаты принятых решений", - указал дипломат. Недавние решения Москвы "могут рассматриваться как односторонний выход России из Минских соглашений, а также игнорирование ею решений, принятых в рамках "нормандской" четверки". "Этот шаг подрывает мирные усилия и разрушает существующие переговорные рамки", - подчеркнул Кислица.

Дипломат добавил, что МИД Украины направил запрос на основании Будапештского меморандума гарантам безопасности Украины относительно немедленных консультаций. Инициировано заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Киев настаивает на полноценной работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации. Кроме того, поступила просьба о проведении экстренного саммита "нормандской" четверки.

Постпред Китая призвал к сдержанности

В свою очередь постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь призвал все стороны конфликта к сдержанности и диалогу. Пекин надеется, что стороны "займут конструктивную позицию" и "составят дорожную карту и график для безотлагательного выполнения Минских договоренностей", заявил представитель КНР. Он никак не прокомментировал отношение официального Пекина к признанию Россией "ДНР" и "ЛНР", а также распоряжению президента РФ отправить туда российские войска.

Постпред РФ: Москва открыта для дипломатии

Между тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал своих коллег "одуматься, отбросить эмоции" и не ухудшать ситуацию. Москва по-прежнему открыта для дипломатического решения, однако не намерена "допускать новую кровавую бойню" в Донбассе, отметил он.

Зеленский: Украина сохраняет приверженность мирному пути

Незадолго до начала заседания Совбеза ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеобращении, что действия России не испугали Украину, и она сохраняет приверженность мирному пути. "Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим", - подчеркнул Зеленский.

Ранее, 21 февраля, Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе войск РФ на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.