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ОБСЕ: Признание независимости «ДНР» и «ЛНР» противоречит Минским соглашениям
08:31 22.02.2022 |
Решение президента России Путина признать независимость сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР" противоречит Минским соглашениям, заявил в ночь на вторник, 22 февраля, спецпредставитель главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Микко Киннунен, выразив свое "глубокое сожаление" об этом решении.
По его словам, "как и все государства-участники ОБСЕ, Россия обязана уважать суверенитет и территориальную целостность других стран, включая Украину". "Крайне важно, чтобы сегодняшнее решение не привело к новым военным действиям и кровопролитию", - подчеркнул Киннунен, отметив, что "дипломатия и переговоры не имеют альтернативы".
ОБСЕ: более трех тысяч нарушений перемирий на востоке Украины
Несколькими часами ранее был обнародован очередной отчет специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в котором указано, что в период с вечера 18 по 20 февраля наблюдатели зафиксировали более трех тысяч нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. В Донецкой области произошло 2158 военных инцидентов, в том числе 1100 взрывов. В Луганской области - 1073 инцидента, включая 926 взрывов.
В отчете также отмечено, что, по оценкам наблюдателей миссии, мини-беспилотник СММ был обстрелян из стрелкового оружия в районе Старомихайловки в Донецкой области.
Путин приказал ввести войска РФ на территории "ДНР" и "ЛНР"
В тот же день Владимир Путин распорядился ввести войска РФ на территории под контролем так называемых "ДНР" и "ЛНР" после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных "народных республик".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти действия "еще одной прямой агрессией против Украины, нарушением ее территориальной целостности и суверенитета" и призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили решение президента России Владимира Путина признать независимость "ДНР" и "ЛНР", назвав его "явным нарушением" Минских соглашений.
МИД ФРГ резко осудил признание независимости "ДНР" и "ЛНР". Действия Кремля вопиющим образом нарушают международное право, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пообещав, что Германия даст скоординированный с партнерами ответ на решение Путина.
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