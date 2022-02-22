Блинкен обсудил по телефону Украину с главой МИД КНР - Госдеп США

Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону поговорил с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщил американский госдепартамент.

В ходе беседы Блинкен коснулся событий в КНДР и ситуации вокруг Украины.

"Госсекретарь подчеркнул необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на прошедшем заседании СБ ООН заявил, что Китай считает, что урегулирование ситуации вокруг Украины должно проходить путем диалога и консультаций с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон.

"Ситуация в Украине складывалась под влиянием многочисленных сложных факторов. По нашему мнению, все международные споры и разногласия должны решаться мирным путем", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Китай приветствует все усилия, направленные на урегулирование украинской проблемы дипломатическими средствами с учетом имеющихся озабоченностей, и призывает все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации.

