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Блинкен обсудил по телефону Украину с главой МИД КНР - Госдеп США
08:27 22.02.2022 |
Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону поговорил с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщил американский госдепартамент.
В ходе беседы Блинкен коснулся событий в КНДР и ситуации вокруг Украины.
"Госсекретарь подчеркнул необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на прошедшем заседании СБ ООН заявил, что Китай считает, что урегулирование ситуации вокруг Украины должно проходить путем диалога и консультаций с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон.
"Ситуация в Украине складывалась под влиянием многочисленных сложных факторов. По нашему мнению, все международные споры и разногласия должны решаться мирным путем", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что Китай приветствует все усилия, направленные на урегулирование украинской проблемы дипломатическими средствами с учетом имеющихся озабоченностей, и призывает все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации.
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