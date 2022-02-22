Белый дом обнародовал санкции против ОРДЛО

Президент США подписал новый пакет санкций, связанный с признанием Россией "независимости" донбасских республик.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ размещен на сайте Белого дома.

Там отмечается, что подписанные Владимиром Путиным указы "противоречат обязательствам России по Минским договоренностям и угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а значит, представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Санкции предусматривают запрет импорта или передачи новых технологий в регион ОРДЛО, торговлю с ним, а также финансирование или трансакцию с субъектами из этого региона.

Напомним, ранее в Белом доме обнародовали заявление, проанонсировав новые санкции, однако уточнив - это будут другие меры, чем готовились на случай военного вторжения в Украину.

"Мы ожидали такого шага со стороны России и готовы немедленно реагировать. Вскоре президент Байден издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны граждан США, с или в так называемые регионы ДНР и ЛНР в Украине. Этот указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, которое решило действовать в этих районах Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, Великобритания 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.