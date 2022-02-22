Байден сообщил Зеленскому о санкциях против РФ в ответ на признание «Л/ДНР»

Президент США Джо Байден решительно осудил решение президента России Владимира Путина признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он сказал в телефонном разговоре президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет "Европейская правда".

"Он предоставил последнюю информацию президенту Зеленскому об ответе Соединенных Штатов, включая наш план введения санкций. Президент Байден вновь подчеркнул, что Соединенные Штаты быстро и решительно вместе со своими союзниками и партнерами будут реагировать на дальнейшую агрессию России против Украины", - говорится в заявлении Белого дома.

Байден также провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Лидеры решительно осудили решение президента Путина признать так называемые регионы ДНР и ЛНР в Украине "независимыми". Они обсудили, как они продолжат координировать ответ на следующие шаги", - отметили в Вашингтоне.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что введут санкции из-за решения президента РФ признать "республики" ОРДЛО, но это будут другие меры, чем готовившиеся на случай военного вторжения в Украину.

Напомним, Великобритания 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.