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Путин: решение по вопросу о признании «ЛНР и ДНР» будет принято сегодня
17:48 21.02.2022 |
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение по вопросу о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет принято в понедельник.
"Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня", - сказал Путин на совещании Совбеза РФ после того, как выслушал мнения членов Совбеза, в том числе премьера РФ Михаила Мишустина, глав МИД, Минобороны, ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии, спикеров обеих палат парламента, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и секретаря Совбеза Николая Патрушева.
Выступавшие участники заседания, фактически, единогласно высказались за признание независимости так называемых "ДНР и ЛНР".
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