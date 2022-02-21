Глава Евросовета призвал провести конференцию доноров для Украины

На фоне угрозы военного вторжения России в Украину председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал Запад увеличить финансовую поддержку Киева и, в частности провести конференции доноров для Украины. Москва ошибается, если рассчитывает ослабить Запад и Украину, заявил Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 20 февраля. Он вновь предупредил Россию о грозящих ей "масштабных санкциях" за эскалацию конфликта с Украиной.

Глава Евросовета напомнил, что ЕС уже создал для Киева пакет помощи объемом 1,2 млрд евро. Одновременно он призвал к еще более тесной интеграции Украины и ЕС.

Открывая третий, заключительный день Мюнхенской конференции, Шарль Мишель заявил о необходимости более жесткого диалога Запада с Москвой. "Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, в то время как Россия проводит ракетные испытания и продолжает стягивать войска", - подчеркнул он. Между тем остается под вопросом, хочет ли Кремль диалога, отметил далее Мишель.