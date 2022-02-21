Lufthansa и Swiss Air приостанавливают полеты в Киев из-за угрозы вторжения России

Авиакомпании Lufthansa и Swiss Air заявили, что с понедельника приостанавливают полеты в столицу Украины из-за угрозы российского вторжения, о которой в последние недели говорят правительства западных стран. Ранее аналогичное решение приняла нидерландская авиакомпания KLM.

Немецкая Lufthansa заявила, что полеты не будут осуществляться до конца февраля. До этого времени ее самолеты также не будут летать в Одессу, однако рейсы во Львов сохранятся. Swiss Air уточнила, что полеты в Киев прекращаются до 28 февраля.

Lufthansa объяснила свое решение так: "Безопасность наших пассажиров и членов экипажа всегда остается нашим главным приоритетом". Похожее заявление сделала Swiss Air.

Страны Запада утверждают, что Россия собрала на границах Украины крупнейшую воинскую группировку со времен холодной войны и готовится к вторжению на территорию этой страны. Москва отвергает намерения начать агрессию против Украины, однако предъявляет НАТО и США требования в области безопасности, которые правительства западных стран уже отвергли. Одновременно резко обострилась ситуация в Донбассе: на линии противостояния начались обстрелы, проходит эвакуация жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию.

Обе авиакомпании говорят, что будут внимательно следить за ситуацией и поддерживать постоянную связь с международными структурами и правительствами разных стран. "Мы свяжемся с пострадавшими пассажирами и перебронируем их на другие рейсы", - обещает Lufthansa.

Немецкий перевозчик еженедельно осуществляет 74 рейса в Украину - как под торговой маркой Lufthansa, так и в сотрудничестве с другими принадлежащими ей авиакомпаниями, в том числе Austrian Airlines, Eurowings и Swiss Air.

Ryanair и Wizz Air продолжают летать

Вместе с тем, две крупные бюджетные авиакомпании, летающие в Украину, Ryanair и Wizz Air, пообещали продолжать полеты. На долю Ryanair приходится больше всего рейсов, связывающих Европу с Украиной, Wizz Air по этому показателю - на втором месте.

В воскресенье Wizz Air заявила, что внимательно следит за развитием событий, и напомнила пассажирам о необходимости постоянно проверять свою электронную почту на случай появления новой информации о рейсах. "В настоящее время мы не меняли расписание наших полетов, рейсы в Украину и из нее продолжаются в обычном режиме", - сказал официальный представитель Wizz Air.

Глава Ryanair Майкл О'Лири прокомментировал ситуацию так: "Важно не паниковать. Наш долг и наша обязанность поддерживать народ Украины, пока там не идет война или не летают ракеты".

В конце прошлой недели США, Великобритания и многие другие страны мира призвали своих граждан немедленно покинуть Украину, пока это можно сделать обычным способом. "В случае военного вторжения коммерческие перевозки из Украины будут, вероятно, очень значительно нарушены, а украинские дороги могут быть закрыты", - заявило министерство иностранных дел Великобритании.

После того, как были сделаны эти рекомендации, пассажиры многих рейсов, отправляющихся из Украины или прибывающих в нее, стали жаловаться на отмену своих полетов. Власти страны объяснили, что из-за угрозы безопасности ведущие международные страховые компании отказываются покрывать страховые риски при полетах над Украиной.

После этого украинское правительство экстренно выделило 16,6 млрд гривен (592 млн долларов), чтобы гарантировать страховые риски и избежать прекращения международного авиационного сообщения.

До этого авиакомпания KLM приостановила полеты в Украину из-за красного уровня опасности, присвоенного стране МИД Нидерландов. Именно Нидерланды потеряли больше всех граждан в ходе крушения "Боинга", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.