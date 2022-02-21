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«Эвакуированные» в Ростовскую область РФ жители ОРДЛО возвращаются из России домой – Резников
09:51 21.02.2022 |
Информация оккупантов о якобы массовой эвакуации из ОРДЛО не соответствует действительности, а люди, которых показательно вывезли в РФ, самостоятельно возвращаются домой.
Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Укринформ.
"Будто бы массово вывозят из ОРДЛО в Российскую Федерацию граждан Украины. Это на сегодняшний день - фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли, а сейчас наша разведка имеет точную информацию, что люди возвращаются самостоятельно домой. Их там никто не кормит, не расселяет, то есть чисто постановка для "Мосфильма" - или кто у них там занимается сейчас кино", - сказал Резников.
В то же время, он заверил, что ВСУ готовы "держать удар" с любой стороны, украинская разведка вместе с партнерами внимательно наблюдает за действиями России и "видит все".
"Мы готовы, у нас все боевые части в полной готовности, у нас стратегические запасы подготовлены - и топливо, и патроны", - подчеркнул министр.
Как сообщал Укринформ, 18 февраля жители оккупированного Донецка получили СМС с предупреждением об экстренной эвакуации.
Президент России Путин пообещал каждому жителю временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по 10 тысяч рублей, если они согласятся на эвакуацию в Ростовскую область. В этом регионе РФ из-за якобы наплыва жителей ОРДЛО был введен режим чрезвычайной ситуации.
По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, вывезенные под предлогом эвакуации люди уже почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, места временного размещения, где их планировали поселить, - закрыты.
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