В Донецк прибыли «вагнеровцы», которые совместно со спецслужбами РФ планируют провести серию террористических актов - ОТГ «Восток»

По данным украинской разведки, для проведения провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцы", чтобы совместно со спецслужбами РФ провести серию террористических актов и обвинить в этом Украину, сообщает оперативно-тактической группировки "Восток".

"В связи с обострением ситуации на линии разграничения из разных источников начала поступать информация о подготовке оккупационными войсками и их российскими кураторами серии провокаций. Так, по данным разведки, в целях осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести, серию террористических актов, а именно - подрыв жилых домов. Целью данных провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении ОТГ "Восток" в Facebook.

Военные отмечают, что не планировали и не планируют никаких наступательных действий или других действий на временно оккупированной Россией территории.

"Деятельность военнослужащих группировки носит исключительно оборонительный характер, а применение оружия происходит только при угрозе жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей", - сказано в сообщении.