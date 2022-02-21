Минск объявил о продолжении совместных с Россией военных учений

Российские войска останутся в Беларуси, хотя совместные учения двух стран по плану должны были завершиться в воскресенье, 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко решили продолжить проверку совместных сил реагирования - как пояснил белорусский министр обороны Виктор Хренин, "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации" на востоке Украины.

По его словам, в ходе дальнейших учений будут "проработаны дальнейшие этапы обороны". При этом не изменится направленность маневров на обеспечение "адекватного реагирования и деэскалации военных приготовлений недоброжелателей" близ границ двух стран, сообщается в Telegram-канале Минобороны Беларуси.

Еще 16 февраля власти в Минске заверяли, что по окончании учений "Союзная решимость - 2022" страну покинут все российские солдаты и боевая техника. "Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этого", - заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Кроме того, полный вывод войск РФ с территории Беларуси после маневров обещали Александр Лукашенко и министерство обороны.