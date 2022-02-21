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Блинкен ответил на призывы ввести санкции против РФ до атаки на Украину
08:53 21.02.2022 |
Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на призывы украинских властей ввести санкции против России уже сейчас. "Цель санкций, прежде всего, удержать Россию от развязывания войны. Если их задействовать, то их сдерживающий эффект будет утрачен", - заявил Блинкен в эфире передачи State of the Union на телеканале CNN в воскресенье, 20 февраля.
В то же время глава Госдепа признал, что динамика событий, в том числе новость о продлении российско-белорусских учений, "говорит о том, что ситуация - очень серьезная, что мы находимся на грани вторжения".
"Мы сделаем все возможное, чтобы попытаться предотвратить его до того, как оно произойдет", - подчеркнул Блинкен. При этом он добавил, что Запад в равной степени готов и к военному сценарию. "Пока танки не тронутся, а самолеты не взлетят, мы будем использовать любую возможность и каждую минуту, чтобы удостовериться в возможности посредством дипломатии отговорить президента" РФ Владимира Путина от дальнейшей эскалации, указал Энтони Блинкен. Президент США Джо Байден также готов к взаимодействию с Путиным "в любое время, в любом формате, если это может помочь предотвратить войну", резюмировал госсекретарь.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба на Мюнхенской конференции по безопасности призвали страны Запада ввести как минимум часть новых санкций в отношении России, не дожидаясь возможного нападения на Украину.
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