В США объяснили, какие санкции ударят по экономике РФ в случае вторжения в Украину

В отношении России будут введены беспрецедентные экономические санкции в случае ее вторжения в Украину.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила вице-президент США Камала Харрис, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если Россия вторгнется в Украину, США совместно с партнерами и союзниками наложат на РФ существенные, беспрецедентные экономические санкции", - подчеркнула Харрис.

По ее словам, эти санкции будут направлены против российских финансовых институций, ключевых сфер экономики и промышленности и нанесут серьезный удар по экономике страны.

Вице-президент США подчеркнула, что хотя Москва и продолжает говорить о готовности к переговорам, но ее действия противоречат этим заявлениям.

"Мы наблюдаем, как Россия распространяет дезинформацию и пропаганду. Сознательно и координированно мы все вместе будем добиваться и говорить правду, говорить в один голос», - заявила Харрис.

Она также подчеркнула, что с самого начала президент США Джо Байден совместно с союзниками по НАТО выступали с конкретными предложениями к России и пытались вести конструктивный диалог, призывали к переговорам.

"Как четко дал понять президент Джо Байден, США, наши союзники по НАТО и наши партнеры были и остаются открытыми для серьезной дипломатии", - добавила Харрис.

Как сообщал Укринформ, Мюнхенская конференция по безопасности проходит 18-20 февраля. Участие в ней принимают около 30 глав государств и правительств, в том числе Президент Украины Владимир Зеленский, и более 100 министров.