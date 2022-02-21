Порошенко о заявлениях Зеленского в Мюнхене: Наконец-то власть признала реальность

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал важным заявление действующего президента Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене и вновь призвал союзников предоставить Украине оборонное оружие и ввести в Донбасс миротворцев ООН, сообщается на сайте политсилы в воскресенье.

"Очень важно, что в Мюнхене я услышал слова Зеленского, добрые слова. Они значат только одно: после 4 месяцев неприятия нашей позиции, позиции мировых партнеров, иностранных журналистов о том, что угроза российского вторжения растет, наконец они отвергли рецепт фильма "Не смотри вверх", посмотрели и увидели приближающееся зло", – сказал Порошенко журналистам на Аллее героев Небесной сотни, где во вторник чтят память погибших на Майдане.

"Что могут сейчас сделать наши международные партнеры, кроме поставок оружия, кроме Лэнд-лиза, кроме международной деятельности? Это созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН и принятие решения о введении миротворцев на оккупированную часть Донбасса… Прекратить путинские фейковые новости о якобы ответственности украинцев. И введением миротворцев дать ответ миру на захватнические стремления Путина", - добавил политик, высказав убеждение, что "это еще может остановить войну".

В то же время, по словам лидера "Евросолидарности", украинцы должны быть готовы к защите своей Родины и что они "демонстрируют очень ответственное поведение, без признаков паники, когда большинство иностранцев покинули Украину". "За восемь лет войны у нас уже была прививка, чтобы Путину (президент РФ Владимир Путин – ИФ) не удалось взорвать нашу страну изнутри… Они этого не дождутся", – резюмировал Порошенко.