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Зеленский призвал Запад предоставить Украине «дешевые» деньги, без условий
08:18 21.02.2022 |
Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны предоставить Украине "дешевые деньги", без условий.
"Мы хотим жить и защищать свое государство. Хотите нам помочь? Есть много примеров. Укрепите нашу армию, вооружение и т.д. Усильте нашу экономику, пожалуйста - инвестируйте в наше государство, заводите свой бизнес (в Украину - ИФ). Если боитесь, то откройте нам "дешевые деньги". Дайте нам деньги без условий"- сказал он в субботу, отвечая на вопросы на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.
Он также задался вопросом, "по какой причине страны Запада, когда выделяют Украине те или иные суммы, говорят, что нужно сделать ряд реформ?".
"Послушайте, есть ли еще в мире страна, у которой война на востоке и которая еще и делает реформы? Но мы не паникуем, мы хотим просто жить как сильное государство, - добавил президент Украины.
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