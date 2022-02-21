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Кулеба объяснил слова Зеленского по поводу Будапештского меморандума
08:14 21.02.2022 |
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина обращается к Будапештскому меморандуму, поскольку требует конкретных решений по обеспечению своей безопасности.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", министр рассказал в воскресенье, комментируя упоминание президентом Владимиром Зеленским Будапештского меморандума в выступлении на конференции по безопасности в Мюнхене.
"Нам нужны эффективные международные механизмы обеспечения безопасности нашего государства. Надо честно сейчас проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает. Мы это сделаем искренне, с благими намерениями", - сказал министр.
Он добавил, что "мы сейчас обратимся на выполнение поручения президента Зеленского ко всем государствам-гарантам по Будапештскому меморандуму провести консультации и выйти из них с конкретными решениями о шагах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности Украины".
Отказ России не должен являться основанием для непроведения консультаций, подчеркнул Кулеба.
"Отказ Российской Федерации от проведения таких консультаций, по мнению Украины, не должен влиять на решения других государств-гарантий по участию в консультациях. Эти гарантии безопасности предоставлялись Украине в 1994 году не от группы стран, а каждой страной индивидуально, и эти гарантии были объединены в одном документе", - заметил Дмитрий Кулеба.
Впрочем, по его словам, Украина надеется, что РФ все-таки подтвердит свое участие.
"Дальше, в зависимости от того, чем завершится этот этап, мы понимаем варианты дальнейшего движения, и мы будем двигаться вперед в зависимости от развития событий", - добавил министр.
Во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что последний раз инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, и если они снова не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности Украины, то она будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994
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