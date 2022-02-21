Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, однако, если они не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для Украины, то Киев может поставить обязательства стран-гарантов под сомнение.

"Я, как президент, впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я - делаем это в последний раз", - сказал он в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что уже поручил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе созвать консультации.

"Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что за отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности.

"Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное - нет миллионов наших граждан. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение гарантий безопасности и мира", - подытожил президент.