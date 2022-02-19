Постпред США в ОБСЕ сообщил о 190 000 российских солдат вокруг Украины

Вокруг Украины - самая значительная мобилизация войск в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил посол Майкл Карпентер, постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. По его словам, у границ страны сосредоточены от 169 000 до 190 000 военнослужащих.

Как отметил американский дипломат, речь идет о военных в российских пограничных регионах, Беларуси и аннексированном Россией Крыму. Кроме того, необходимо учитывать пророссийских сепаратистов на востоке Украины, добавил он.

Карпентер рекомендовал Москве разрешить наблюдательные полеты

Совместное специальное заседание постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ прошло 18 февраля по запросу Украины в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности из-за ситуации с перемещением войск вдоль российско-украинской границы. Россия на встрече не присутствовала. Заседание было созвано Украиной с целью получения разъяснений о передвижении российских войск.

Майкл Карпентер рекомендовал Москве разрешить наблюдательные полеты над своей территорией. Цель таких полетов - проверка того, выводятся ли войска, как было объявлено, добавил дипломат.