Финансовые новости
- |
- 18.02.22
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нидерланды предоставят Украине снайперские винтовки, боеприпасы и радары
Нидерланды решили предоставить Украине снайперские винтовки, боеприпасы, радары, каски или противоосколочные жилеты.
Такое решение в пятницу приняло правительство страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AD.
В частности, правительство решило предоставить Украине 100 снайперских винтовок и 30 тысяч боеприпасов.
Кроме снайперских винтовок, будут предоставлены пять радаров для обнаружения вооружений, тридцать металлоискателей, два радара наблюдения на поле боя и два работы по обнаружению морских мин.
Кроме того, в Киев будут отправлены 3000 боевых касок и 2000 противоосколочных жилетов.
Предоставление других вооружений и систем также обсуждалось, однако возможность их предоставления ограничена экспортными правилами ЕС, а также необходимостью отправить в Украину соответствующих инструкторов, что невозможно.
Министр обороны Кайса Оллонгрен подчеркнула, что вся помощь необходима для самообороны, и выразила надежду, что потребности в ее применении не возникнет.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Угроза вторжения, кризис монобольшинства или выборы: Почему наши политики вдруг вспомнили о единении
ТОП-НОВОСТИ
|Сюрприз от Верховного Суда. Будет ли Зеленский руками Шмыгаля увольнять Витренко
|В «Нафтогазе» заявили, что оснований для разрыва контракта с Витренко нет
|Начало премьериады. Почему партия Зеленского не может собрать голоса за пчеловодство
|Верховный Суд постановил разорвать контракт с Витренко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нидерланды предоставят Украине снайперские винтовки, боеприпасы и радары
|Главы «ДНР» и «ЛНР» объявили об эвакуации населения
|Блинкен: то, что происходит в Украине должно иметь значение для всех в мире
|Блинкен: обстрелы Украины за последние 48 часов - это часть российского сценария, который направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии
|Угроза вторжения, кризис монобольшинства или выборы: Почему наши политики вдруг вспомнили о единении
|Сюрприз от Верховного Суда. Будет ли Зеленский руками Шмыгаля увольнять Витренко
Это интересно
|120 Гц, 120 Вт, 4700 мА·ч, 64 Мп и Snapdragon 8 Gen 1 за 520 долларов. Представлен Redmi K50 Gaming Edition
|Искусственный интеллект научили управлять плазмой внутри настоящего термоядерного реактора
|Tesla уличили в завышении запаса хода электрокаров
|Миллиардер из США заказал у SpaceX три полёта — в рамках одного из них впервые в открытый космос выйдет непрофессиональный астронавт
|Корейские биржевые фонды начали зарабатывать на метавселенной
|Новая Skoda Fabia обзавелась «спортивной» версией Monte Carlo
|Google разрабатывает новую систему передачи данных пользователей Privacy Sandbox