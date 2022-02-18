Главы «ДНР» и «ЛНР» объявили об эвакуации населения

Руководство сепаратистских регионов в Донбассе сообщило об эвакуации населения в Россию. Так, глава самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР") Денис Пушилин заявил в видеообращении, что с 18 февраля "организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию" из-за роста напряженности в регионе. В первую очередь эвакуации подлежат "женщины, дети и люди пожилого возраста", предупредил он.

Руководитель самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("ЛНР") Леонид Пасечник "из-за эскалации напряженности на линии соприкосновения" также поручил обеспечить организованную эвакуацию населения.

Песков: Не знаю, что происходит в "ДНР"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о происходящем в данный момент в "ДНР". "Я не знаю, что там сейчас происходит", - утверждает он.

В последние дни на Донбассе обострилась обстановка на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Наблюдатели ОБСЕ вечером 16 февраля - утром 17 февраля зафиксировали около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины. Это в несколько раз больше значений предыдущих дней. Киев и сепаратисты обвинили друг друга в эскалации напряженности.

Между тем глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба опроверг заявления лидеров сепаратистов о якобы готовящихся наступательных операциях ВСУ Украины, а также о ее причастности к неким диверсиям на химическом производстве в Донбассе. Ранее "народная милиция ДНР" выступила с утверждением о предотвращении двух "диверсий" на опасных химических объектах в районе Горловка, якобы предпринятых диверсионными группами, "проникшими с территории, контролируемой украинской стороной".