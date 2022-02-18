Блинкен: то, что происходит в Украине должно иметь значение для всех в мире

Ситуация в Украине должно иметь значение для всех в мире, поскольку РФ оспаривает принципы международного порядка, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Я думаю, что есть растущее понимание, что то, что происходит в Украине, имеет значение прежде всего для украинцев, но должно иметь значение для всех во мире. Потому что на кону, во первых, жизни и благополучие украинцев, но также большие принципы, которые находятся в основе всего международного порядка, установленного после двух мировых войн и холодной войны. Принципы, необходимые для подержания мира и безопасности, и эти принципы прямо сейчас оспариваются Россией в Украине - принципы, что нельзя менять границы другой страны силой, принципы, что нельзя диктовать другой стране ее выбор, решения, политику, включая с кем вступать в союз", - сказал Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

Блинкен заверил, что США вместе с партнерами продолжат делать все возможное для Украины.