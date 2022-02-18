Блинкен: обстрелы Украины за последние 48 часов - это часть российского сценария, который направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии

Обстрелы Украины, фиксируемые в течение последних 48 часов, это часть российского сценария, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии РФ против Украины, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Даже несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы прояснить, что существует дипломатический путь, что различия должны быть решены через диалог, через дипломатию, мы глубоко обеспокоены, что это не тот путь, который Россия избрала. Все что мы видели, включая то, что вы описали за последние 48 часов, это часть сценария, который уже действует - создание ложных провокаций, чтобы потом на них был ответ, на эти провокации, и потом в конце-концов совершение новую агрессии против Украины", - сказал Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

Госсекретарь добавил, что очень важно "проливать свет на происходящее".

"Возможно, это переместит Россию на другой путь. Мы остаемся полностью подготовленными с нашими коллегами участвовать в дипломатии, но мы должны быть проинформированы историей. Вы упомянули 2014 год, я также хочу упомянуть 2008 в Грузии. И мы также должны быть проинформированы фактами, и факты говорят о том, что несмотря на то, что Россия сказала в последние дни об отводе войск от границы, этого не произошло. Наоборот - мы видим дополнительные войска, которые подходят к границе", - отметил Блинкен.