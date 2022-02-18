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После визита Шольца к Путину: депутаты бундестага спорили о курсе Берлина
23:42 17.02.2022 |
Последние визиты канцлера Олафа Шольца в Киев и Москву, российско-украинский конфликт, по-прежнему грозящий перерасти в открытое военное столкновение двух республик бывшего СССР, а также реакция Запада на действия России, стали в четверг, 17 февраля, снова темой дебатов в германском бундестаге. На повестке дня стояли сразу три проекта резолюций, внесенных оппозиционными фракциями.
Консерваторы из ХДС/ХСС предлагали осудить непоследовательный, с их точки зрения, курс правительства в этом кризисе, правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) - добиваться в ходе переговоров на всех уровнях мирного урегулирования конфликта, а посткоммунисты из Левой партии требовали вернуть 500 немецких военнослужащих из Литвы и не отправлять туда дополнительно еще 350.
"Политика Кремля - признак страха"
Внесенные на рассмотрение бундестага проекты резолюций стали только поводом для обстоятельного обсуждения политики России в отношении Украины и ответной реакции стран Запада.
Так, зампредседателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадепуль убежден, что истинные мотивы Кремля заключаются в страхе перед тем, что украинский пример может оказаться заразительным для россиян. "Модель Украины с работоспособной системой демократического парламентаризма, со свободной прессой и независимыми судами очевидно воспринимается российским руководством как угроза", - заявил он и напомнил о том, что в свое время Путин назвал распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века.
Агнешка Бруггер из фракции, входящей теперь в правительство партии "Союз-90"/"зеленые", также считает, что "агрессивная политика Кремля последних лет внутри страны и вовне - это проявление не силы, а свидетельство страха, страха перед такими ценностями как свобода, самоопределение, демократия, и их привлекательной силы". И неправильно, по ее словам, говорить об украинском кризисе: "Это не Украиной спровоцированный кризис, и не блоком НАТО, это результат российской агрессии, это попытка с помощью военной силы добиться для себя геополитических сфер влияния".
Парламентские страсти вокруг "Северного потока - 2"
Последние действия федерального правительства, в частности, поездки главы МИД ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock) на линию соприкосновения в Донбассе, визиты канцлера Олафа Шольца в Киев и Москву оппозиционные консерваторы считают правильными. Более жесткой, с их точки зрения, должна была быть немецкая санкционная риторика.
Шольцу, по словам Вадепуля, во время его визита в Вашингтон не следовало уступать президенту США Джо Байдену возможность "прояснить, что "Северный поток - 2", разумеется, относится к санкционному пакету" на случай вторжения России в Украину.
На этот момент после переговоров в Белом доме обратил свое внимание и внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт (Jürgen Hardt). "На пресс-конференции с Олафом Шольцем американский президент сказал, что, если Россия совершит вторжение в Украину, мы его ("Северный поток - 2" - Ред.) остановим, - напомнил он. - Я бы хотел спросить канцлера: это был результат беседы, то есть, мы - это Шольц и Байден, или мы - это Америка". Первый вариант свидетельствовал бы о наличии согласия между Вашингтоном и Берлином по этому вопросу, второй - о разнице в подходах.
Социал-демократ Ральф Штегнер из внешнеполитического комитета бундестага считает тактичную дипломатичность канцлера в этой ситуации правильной. "Единство союзников, сдержанность в публичных выступлениях и терпение в дипломатии, - подчеркнул он. - И, если быть профессиональным, надо понимать, что дипломатическая работа проводится не путем интервью, а за закрытыми дверями". Шахматисты среди вас, обратился Штегнер к депутатам, конечно, знают, что, если объявить пять своих предстоящих ходов, партия будет проиграна.
Правые популисты и посткоммунисты о сферах влияния, аннексии Крыма и расширении НАТО
В отличие от выступавших от всех прочих парламентских фракций, член внешнеполитического комитета бундестага от АдГ Александер Гауланд (Alexander Gauland) считает геополитические претензии России оправданными.
"Украина для России не просто какая-нибудь страна, а часть совместной истории, уходящей корнями в совместную идентичность, - говорил бывший сопредседатель фракции правых популистов. - Но и геополитически России трудно смириться с Одессой в чужих или даже враждебных руках, поскольку это незаменимые ворота для торговли со странами Средиземноморья".
По его словам, "речь идет не о ценностях, идеологии или формах правления, а об интересах, о геополитике". Поэтому "умным" он бы назвал такое решение, которое было бы приемлемым для России и терпимым для Украины. Таким решением, по мнению Гауланда, стал бы некий "нейтральный статус Украины типа того, который в разных видах имеют Финляндия или Австрия".
Внешнеполитический эксперт посткоммунистической Левой партии Грегор Гизи (Gregor Gysi) назвал обоснованным обвинение России в нарушении международного права в результате аннексии Крыма, но и войны в Ираке и против Сербии были, по его словам, нарушениями этого права. В подтверждение он привел резолюцию Совета Безопасности ООН номер 1244 от 10 июня 1999 года, в которой говорилось, что Косово должно остаться в составе Сербии на правах автономии. А Турция, продолжал он, не только стянула войска к границам Сирии, но и вторглась на ее территорию.
"Конечно, - смягчил тон Гизи, - у "Б" (России. - Ред.) нет права воровать на том основании, что "А" (Запад. - Ред.) украл, но "А" не может в такой ситуации занимать позицию абсолютного морального превосходства".
Что же касается вопроса о возможном членстве Украины в НАТО, то, заявил Гизи, "разумеется, каждая страна в рамках своего суверенитета сама может решать, хочет она становиться членом НАТО или нет, но НАТО не обязана всех принимать". Впрочем, с такой постановкой вопроса в Германии согласны многие - не только посткоммунисты, но и представители правящих партий.
После дебатов в бундестаге состоялось голосование по предложенным оппозиционными фракциями проектам резолюций. Как и следовало ожидать, ни один из них не получил большинства голосов. Фракции же правящей коалиции - социал-демократы, "зеленые" и либералы - свой проект резолюции в парламент вообще не вносили.
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