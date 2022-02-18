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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Госсекретарь США Блинкен рассказал в ООН, как Россия продолжает искать предлог для нападения на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг изложил в Совете Безопасности ООН план нападения России на Украину, подчеркнув, что это не попытка точного предсказания, а предположения руководства Соединенных Штатов.

Энтони Блинкен изначально не планировал в четверг приезжать в Нью-Йорк, но изменил планы специально, чтобы выступить на созванном Россией заседании Совбеза ООН.

В начале своей речи госсекретарь вслед за другими западными политиками заявил, что не видит движения российских войск прочь от украинской границы.

"Россия говорит, что она сворачивает свои силы. Но на местах мы этого не видим. Имеющаяся у нас информация ясно показывает, что эти силы - сухопутные войска, авиация, корабли - готовятся к атаке на Украину в ближайшее время", - заявил Блинкен.

Затем глава внешнеполитического ведомства США кратко изложил план действий России, как его представляет разведывательное сообщество в Вашингтоне. Россия отрицает намерения напасть на соседнее государство, но ультимативно требует от западных стран прекратить всякую военную помощь Киеву и обязаться навсегда исключить возможность принятия Украины в НАТО. Об этом в очередной раз было заявлено в четверг в ответном письме российского МИДа.

"Мы не знаем точно, как будут разворачиваться события, но вот чего мир может ожидать - что даже на самом деле уже происходит, прямо сейчас, сегодня, когда Россия шагает по пути войны", - предварил свой рассказ Блинкен.

От сфабрикованного предлога к броску на Киев

Сначала, по утверждению госсекретаря, Россия сфабрикует предлог для войны. Блинкен предполагает, что это может быть, например, теракт в самой России, инсценировка удара с дрона по гражданскому населению или инсценировка или даже настоящая диверсия с применением химического оружия. По словам Блинкена, в последние дни российские средства массовой информации уже начали продвигать тему таких провокаций.

"В ответ на эту сфабрикованную провокацию высшее руководство России может устроить спектакль с созывом экстренных совещаний, на которых будет обсуждаться этот так называемый кризис, и заявит, что Россия должна защитить русских или российских граждан", - продолжил госсекретарь.

Далее, по мысли Блинкена, могут последовать ракетные удары и авиаудары по территории Украины, кибератаки на государственные структуры и инфраструктуру Украины.

Затем, предполагает госсекретарь США, уже сухопутные силы России начнут наступление на ключевые цели. "Которые уже определены и нанесены на карты", - сказал Блинкен, добавив, что в перечень этих целей входит и Киев.

"Мы сегодня рассказываем это здесь в таких подробностях, потому что надеемся, что если мы поделимся тем, что знаем, со всем миром, мы сможем заставить Россию оставить путь войны и встать на другой путь - пока еще есть время", - сказал госсекретарь США.

Россия отрицает, что собирается напасть на Украину, но формулировки, в которых ее представители это делают, не убеждают Блинкена.

"Скажите прямо"

"Власти России могли бы заявить прямо сегодня, без оговорок, отговорок и двусмысленностей, что Россия не вторгнется в Украину. Заявите это ясно, заявите прямо всему миру. И подтвердите это делом, отослав ваших солдат, ваши танки и ваши самолеты обратно в казармы и ангары и послав ваших дипломатов на переговоры", - сказал Блинкен.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, выступая на заседании, вновь обвинил Украину в нежелании выполнять Минские соглашения об урегулировании конфликта и в очередной раз заявил, что Россия не является стороной конфликта и властям Украины нужно договариваться напрямую с Донецком и Луганском.

Представительница Норвегии на это особо отметила в своей речи, что, с ее точки зрения, Россия пытается обмануть мировую общественность, изображая конфликт в Донбассе как внутриукраинский, тогда как сама инспирировала и поддерживает его.

Представительство России накануне разослало членам Совбеза письмо с материалами, как в нем сказано, "совместного проекта Следственного комитета и телекомпании RT". Проект, как поясняет постпредство России, касается "военных преступлений, совершенных в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины".

Россия созвала это заседание Совета безопасности на тему Украины, приурочив его к седьмой годовщине принятия Совбезом резолюции 2202 о Минских соглашениях.

Перед заседанием посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что это она попросила Блинкена выступить в Совбезе и подчеркнуть, что США твердо настроены найти выход из кризиса путем переговоров.

"Наша цель - донести, насколько тяжела ситуация. Информация с мест показывает, что Россия, скорее всего, движется к вторжению. Сейчас - ключевой момент", - написала Томас-Гринфилд в "Твиттере".

Зеленский: Украина не откажется от мысли о НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном сегодня интервью Би-би-си на вопрос, может ли Украина отказаться от намерения вступить в НАТО, как того хочет Россия, сказал, что НАТО - это для Украины гарантия безопасности и независимости и потому другого пути для страны он не видит.

Корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд напомнила, что вступления Украины в НАТО не хотят и некоторые европейские страны альянса, на что Зеленский сказал: "Мы не можем зажмуриться и сказать, что это только Россия не хочет нас там видеть".

Зеленский признал, что до вступления может пройти еще много времени и что важнейшей задачей для себя он считает "не потерять страну" на этом долгом пути.

Тройственный почти союз

Тем временем министры иностранных дел Украины, Польши и Великобритании объявили в четверг в Киеве о намерении значительно расширить сотрудничество в обеспечении безопасности Украины.

Это заявление планировалось еще 2 февраля (но было отложено из-за заражения британского министра Лиз Трасс коронавирусом), и некоторые издания тогда назвали это "оборонительным союзом" Великобритании, Польши и Украины. На деле планы трех стран, кратко изложенные в совместном заявлении министров, явно не дотягивают до уровня военного союза.

"Мы будем совместно работать над продвижением нашего сотрудничества, которое включает, но не ограничивается, координацию поддержки Международной Крымской платформы, укрепление сотрудничества в вопросах кибербезопасности и энергетической безопасности, а также укрепление стратегических коммуникаций в целях противодействия дезинформации. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Республика Польша продолжат оказывать Украине поддержку, стоя с ней плечом к плечу перед лицом продолжающейся российской агрессии", - говорится в заявлении.
 

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