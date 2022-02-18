Украина, Польша и Британия создают новый альянс: официально

Соединенное Королевство и Республика Польша будут продолжать оказывать поддержку Украине, стоя вместе с ней перед лицом российской агрессии, говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств Украины, Великобритании и Польши, касающемся создания нового трехстороннего формата сотрудничества.

"Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Республика Польша будут продолжать оказывать Украине поддержку, стоя с Украиной в единстве перед лицом продолжающейся российской агрессии и оставаясь полностью преданными тому, чтобы стоять рядом с украинским народом в его усилиях по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ", - говорится в документе.

В нем уточняется, что Украина, Великобритания и Польша имеют глубокие исторические связи, "основанные на общих ценностях, общей преданности миру и безопасности и общей истории противостояния агрессорам, угрожающим свободе в Европе".

"Мы повторяем, что каждое европейское государство может свободно выбирать или изменять свои меры безопасности, включая договоры о союзе, и что ни одно государство не может рассматривать какую-либо часть Европы как сферу своего влияния", - говорится в заявлении, которое подписали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и госсекретарь Великобритании Лиз Трасс.

В документе отмечается, что три страны будут усиливать совместную работу по обеспечению стабильности и усилению устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе.

"С этой целью сегодня мы договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Это продемонстрирует нашу приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и взаимодействию между нашими тремя государствами по наиболее приоритетным вопросам поддержки Украины", - подчеркивается в заявлении.

"Мы будем вместе работать над продвижением нашего сотрудничества, которое включает, но не ограничивается координацией поддержки Международной Крымской платформы, усилением сотрудничества по вопросам кибер- и энергетической безопасности, а также укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации", - подытожили главы внешнеполитических ведомств.