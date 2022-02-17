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Разведка Эстонии: Россия может нанести по Украине точечные удары
08:40 17.02.2022 |
Россия продолжает перебрасывать войска к украинским границам и может нанести точечные удары по Украине, заняв "ключевые территории" в стране, однако полномасштабная оккупация маловероятна, считают в Департаменте внешней разведки Эстонии. "По нашим оценкам, они (военные РФ. - Ред.) будут избегать густонаселенных городов, поскольку для контроля над ними понадобится большое количество войск", - заявил глава ведомства Микк Марран во время презентации годового отчета эстонской разведки 15 февраля.
В документе, выложенном в открытый доступ, в частности, опубликована карта объектов, которые, как утверждается, Россия в случае вторжения в Украину может атаковать в первую очередь. "В отчете указаны украинские цели, которые предложили российские разведслужбы", - подчеркнул Марран. Речь идет об объектах инфраструктуры, разрушение которых "может помешать управлению, восстановлению и снабжению Вооруженных сил и энергоснабжению Украины", говорится в документе.
Кроме того, по оценке эстонской разведки, возможно усиление боевых действий на территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Подобная эскалация "в высшей степени вероятна", полагает Марран: так Россия сможет отрицать свое участие в боевых действиях, что позволит ей избежать санкций Запада.
Если российская агрессия в Украине увенчается успехом, Кремль может усилить давление на балтийские страны в ближайшие годы, добавил глава эстонской разведки, подчеркнув, что "угроза войны стала главным политическим инструментом Путина".
Эстонской разведке известно примерно о десяти военных подразделениях РФ, направляющихся к украинской границе, у которой уже сосредоточено около 170 000 российских солдат.
США и НАТО не фиксируют отвода войск РФ от границ Украины
15 февраля Минобороны России после многонедельного периода напряженности объявило о начале отвода войск от границ с Украиной. Однако правительство США пока не видит никаких признаков прекращения военной активности России на границе с Украиной.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже пока не видит признаков отвода российских войск от украинской границы. "Напротив, Россия, похоже, продолжает наращивать свое военное присутствие", - заявил глава альянса 16 февраля в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
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