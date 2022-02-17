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Великобритания и США заметили переброску новых войск РФ к Украине
08:32 17.02.2022 |
Несмотря на заявления Москвы об отводе войск от украинских границ, Россия продолжает наращивать военные силы в регионе. Об этом в ночь на четверг, 17 февраля, сообщили глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл и неназванный высокопоставленный чиновник в Белом доме.
"Мы не увидели доказательств того, что Россия отвела свои войска от границ Украины", - отметил Хокенхалл. Напротив, по данным британской разведки, в сторону Украины движется дополнительная бронетехника, вертолеты, также был замечен полевой госпиталь. "У России есть военные мощности для того, чтобы осуществить вторжение в Украину", - полагает Хокенхалл.
Кремль перебросил к границе с Украиной еще до 7000 солдат
По данным американского источника, Кремль перебросил к украинской границе еще до 7000 солдат. Заявления российских властей об отводе части войск представитель Белого дома назвал "ложными". Он также заверил, что Россия может "в любой момент" начать операцию, которая послужит предлогом для вторжения в Украину.
"Россия утверждает, что хочет найти дипломатическое решение, но ее действия говорят об обратном", - подчеркнули в Белом доме.
О том, что Россия пытается создать предлог для вторжения в Украину с помощью необоснованных утверждений о "геноциде" и "массовых захоронениях" в Донбассе, заявил и официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
"За последние несколько недель мы видели, как российские официальные лица и СМИ вбрасывали многочисленные истории, любая из которых могла бы послужить предлогом для вторжения", - заметил Прайс, подчеркнув, что ни одно из этих утверждений не имеет под собой правдивых оснований.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев также не видит изменений в численности войск России у украинских границ. "Мы видим небольшие ротации. Я бы эти ротации сегодня не называл отводом войск со стороны РФ", - заявил глава государства в телеэфире.
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