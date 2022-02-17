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США: заявления Москвы о «геноциде» в Донбассе - предлог для вторжения
08:27 17.02.2022 |
Россия пытается создать предлог для вторжения в Украину с помощью необоснованных утверждений о "геноциде" и "массовых захоронениях" в Донбассе, заявил в среду, 16 февраля, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Накануне российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) использовал именно это слово, описывая происходящее на Донбассе. Информация о "массовых захоронениях", "геноциде" и якобы возможном применении украинским правительством химического оружия против жителей Донбасса также циркулирует в соцсетях и СМИ.
Каждый из вбросов может стать поводом для агрессии
"За последние несколько недель мы видели, как российские официальные лица и СМИ вбрасывали многочисленные истории, любая из которых могла бы послужить предлогом для вторжения", - заметил Прайс, подчеркнув, что ни одно из этих утверждений не имеет под собой правдивых оснований. "Это ложный нарратив, который Россия разрабатывает, чтобы использовать в качестве предлога для военных действий против Украины", - добавил он.
Представитель Госдепартамента напомнил, что перед аннексией украинского Крыма в 2014 году Москва тоже утверждала, что там преследуют местных русскоязычных жителей.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отвергла подобные заявления, назвав их "отвлекающим маневром". "В данный момент мы полагаем, что атака может произойти в любое время и что ей будет предшествовать сфабрикованный предлог", - подчеркнула она. По словам Псаки, таким предлогом могут послужить "фейковые видео, ложные обвинения о применении химического оружия или отчеты о нападениях, которых в действительности не было, на российских солдат".
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