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«Мы услышали, что Украина хочет присоединиться к НАТО». Интервью заместителя госсекретаря США
Венди Шерман - заместитель госсекретаря США и одна из легенд американской дипломатии, которая в свое время получила прозвище "серебристая лиса" за специфическую тактику ведения переговоров и за свои белые волосы.
Во времена Обамы она руководила переговорами с Ираном по ядерному соглашению, а сейчас является главой делегации США на переговорах с МИД РФ по российскому ультиматуму в сфере безопасности.
А еще, как Шерман сама рассказала в этом интервью, она считает себя украинской американкой, ведь ее бабушка родилась в Украине и потом переехала в США.
Мы кратко пообщались по телефону вечером 15 февраля - накануне даты, которую многие считают вероятным днем российского вторжения.
Чего ждать если (и мы на это надеемся!) крупного вторжения не произойдет; при каких условиях США пойдут на введение санкций? Об этом - в разговоре с одной из руководителей Госдепартамента США.
- 16 февраля называют датой возможного вторжения РФ в Украину. Впрочем, сейчас кажется, что этого не произойдет и этот день пройдет спокойно. Снимает ли это угрозу нападения?
- Хотела бы я читать мысли Путина, что именно он планирует...
Но я не вижу другого смысла свозить более 100 тысяч военных, техники, вертолетов, полевых госпиталей. Поэтому (пока войска остаются. - Ред.) нас это очень беспокоит.
У России есть возможность начать вторжение в Украину в любой момент. Поэтому нам нужно увидеть деэскалацию - очевидную, подтвержденную, значительную. Мы должны увидеть, что россияне отвели свои войска.
Госсекретарь Блинкен во вторник 15 февраля говорил с Лавровым и предупредил, что в случае вторжения в Украину Россия столкнется с быстрым, серьезным и объединенным ответом на эти действия по обе стороны Атлантики.
Но мы продолжаем верить в возможность дипломатического решения. Мирное урегулирование этого кризиса станет лучшим вариантом для мира и Украины.
Мы также слышим от Путина и Лаврова, что еще есть пространство для дипломатии.
- При этом Путин всегда говорит, что он и не планирует нападение...
- Да, это правда. Путин много раз повторял, что нападения не будет, Лавров также утверждает, что нового вторжения России в Украину не будет, и мы надеемся, что это правда. Однако мы собственными глазами видели 100 тысяч военных, видели военную технику, которую свозили к Украине.
- Значит, вы ждете отвода войск. Но это создает для России неплохой вариант: держать войска вблизи границы, не нападать - и этого, выходит, будет достаточно, чтобы держать Украину "подвешенной" сколь угодно долго. Поскольку США не будут возвращать посольство в Киев, иностранцы не будут ехать в Киев.
- Конечно, есть вероятность, что Путин будет оставлять войска вокруг Украины, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки.
Но сложно держать войска месяцами, окружив ими Украину. И как долго это может продолжаться - я не знаю (примечание редакции: по версии США, активное скопление войск РФ на границе длится почти четыре месяца; по версии Украины, значительная часть из них остается там с апреля-2021, более 10 месяцев).
Поэтому очень важно, чтобы мы и дальше обменивались с Украиной оценками по этому поводу. Президент Байден делает это с президентом Зеленским; госсекретарь Блинкен - с Зеленским и министром Кулебой; советник по нацбезопасности Салливан - с Ермаком. Мы будем и дальше обмениваться также разведывательными и визуальными данными, чтобы понять, что там происходит.
Да, мы переместили посольство во Львов, но это временное решение. И мы до сих пор остаемся в Украине! А посольство вернется в свое здание в Киеве, как только это станет возможным.
Но я хочу подчеркнуть: в этой ситуации США поддерживают Украину. Вчера мы объявили о пакете кредитных гарантий на сумму до миллиарда долларов для финансовой помощи Украине. С 2014 года мы уже предоставили 5,6 млрд долларов поддержки Украине, включая помощь в сфере безопасности. Мы будем и дальше оказывать оборонную, гуманитарную, экономическую поддержку украинскому народу.
- США уже говорили, и вы подтверждаете готовность наложить санкции на РФ. Что будет красной линией для этого? Ведь, скорее всего, речь все же не будет об обстрелах и захвате Киева.
- США считают, что вторжением в этом смысле является пересечение границы российскими войсками, скопившимися вокруг Украины. И это будет означать санкции.
Мы сейчас анализируем различные сценарии и еще будем обсуждать их с украинскими властями.
- Меняет ли ситуацию начало процесса признания Госдумой марионеточных "республик" на Донбассе? И что изменится в случае, если признание состоится - означает ли это конец Минских соглашений?
- Да, мы видели сообщение о том, что Дума обратится к Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики" как якобы "независимые".
Если Путин поддержит это обращение, это будет означать, что российские власти отказались от своих обязательств по Минским соглашениям, определяющим путь к политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей Донбасса, которые с 2014 года находятся под контролем российских "прокси". Это будет четкая и очередная попытка подорвать суверенитет и целостность Украины.
- На прошлой неделе мы стали свидетелями дискуссии о "финляндизации" Украины, что фактически означает отказ от возможного членства в НАТО. Возможен ли этот вариант выхода из кризиса?
- Как изначально заявляли и Байден, и Блинкен, как лично я говорила на встрече с российскими коллегами в Женеве и Брюсселе - США не будут принимать никаких решений об Украине без Украины. Мы не будем решать ничего по поводу НАТО без участия НАТО, о Европе без Европы.
А теперь по вашему вопросу.
Это решение - не на стороне США. Это решение остается за украинским народом - чего он хочет, где он видит свое будущее. Это ваш выбор.
И сегодня (15 февраля) мы снова услышали ответ от президента Зеленского: он сказал, что Украина хочет присоединиться к НАТО. Это тоже выбор народа Украины. А мы поддерживаем любой выбор украинского народа и украинского правительства.
- Сейчас США и другие союзники поставляют в Украину оружие, чтобы изменить разрыв военных возможностей между Украиной и Россией. Достигнут ли уже этот военный баланс?
- Мы уже оказали поддержку в сфере безопасности с недавно принятым решением на сумму $650 млн. Мы знаем, что другие государства также принимают подобные решения. Мы слышим от вашего Минобороны, что ВСУ становятся сильнее и сильнее и уже сейчас готовы защитить Украину.
Несомненно, у России все равно самые большие конвенционные (неядерные. - Ред.) военные мощности в Европе. Но мы знаем, что Украина невероятно повысила свои военные способности, и мы вместе с партнерами ставим своей целью предоставить Украине то вооружение, которое можем.
- Надеемся на мирный день и вечер 16 февраля.
- Да, я тоже этого хочу.
А еще я хочу вам кое-что рассказать. Моя бабушка родилась в Переяславе, а это, как вы знаете, территория Украины - поэтому я в значительной степени считаю себя американской украинкой.
Что касается 16 февраля, то мы в Вашингтоне знаем, что Зеленский объявил этот день Днем единства в Украине. Надеюсь, он пройдет хорошо.
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