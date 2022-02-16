DDOS-атака на домен госресурсов Украины длилась более 5 часов - «Хостмастер»

DDOS-атака (Distributed Denial of Service, распределенная атака типа "отказ в обслуживании") на систему доменных имен (DNS) государственных ресурсов Украины (домен gov.ua), начавшаяся 15 февраля 2022 года, длилась более пяти часов.

"Атака началась 15 февраля в 20:21 и продолжалась более пяти часов. Ее мощность превышала 150 Gbps. Источником атаки были как зарубежные, так и украинские IP-адреса. Специалисты реестра домена .UA компании "Хостмастер" ввели в работу резервные серверы, что позволило поддержать работоспособность доменной системы", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте "Хостмастера" в среду.

При атаке фиксировалась также повышенная нагрузка на DNS-серверах, обеспечивающих работу доменов com.ua и org.ua.

В настоящее время система доменных имен работает стабильно, специалисты компании "Хостмастер" мониторят ситуацию.

По информации Госслужбы спецсвязи и защиты информации, 15 февраля также были совершены DDOS-атаки на некоторые государственные ресурсы, размещенные в домене gov.ua.

Публичный домен gov.ua предназначен для размещения сайтов органов государственной власти Украины. В данный момент в домене насчитывается 4,7 тыс. доменных имен.

Как сообщалось, начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года, наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины. В частности, были зафиксированы перебои в работе вебсервисов ПриватБанка и Ощадбанка. Также атакам подверглись сайты министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 19:30 15 февраля работа банковских веб-ресурсов была возобновлена.

"Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки", - подытожили в Госспецсвязи.

Со своей стороны пресс-служба ПриватБанка отрицала наличие перебоев в работе банка и называла сообщения об их наличии "дезинформационными". В Ощадбанке же заявили о том, что уже "устраняют неполадки".

DDOS атака - организация большого количества запросов к серверу, превышающего возможность сервера или соответствующего интернет-канала, с целью сделать ресурсы недоступными для пользователей.