Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 25% голосов, у Порошенко 22% - соцопрос КМИС

Действующего президента Украины Владимира Зеленского поддержали бы на посту главы государства 25,1% определившихся с выбором украинцев, если бы выборы президента проходили в первой половине февраля, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 5-13 февраля.

За пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосовали бы 21,8% определившихся респондентов, за экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 11,8%, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 8,3%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 7,2%.

За лидера партии "Наши" Евгения Мураева проголосовали бы 6,5% опрошенных, определившихся с выборов, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 6,1%, за экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана – 4,8%, за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – 3,9%, за лидера "Свободы" Олега Тягнибока – 2%, за лидера партии "Голос" Киру Рудик – 0,7%.

Остальные кандидаты набрали бы 2% голосов определившихся респондентов вместе взятые.

10,9% из общего количества опрошенных не пошли бы на выборы, 2,1% испортили бы бюллетень или вычеркнули всех кандидатов, 10,7% затруднились с ответом, 0,4% отказались отвечать.

По сравнению с декабрем 2021 года рейтинг Зеленского, Смешко и Ляшко снизился, Гройсмана – снизился незначительно, Мураева – не изменился. В то же время рейтинг Порошенко, Бойко, Разумкова, Тягнибока и Рудик вырос, Тимошенко – вырос незначительно.





3-11 грудня2021 5-13 лютого2021 Різниця лютий 2022 проти грудня 2021 % серед усіх % серед тих, хто визначився % серед усіх % серед тих, хто визначився % серед усіх % серед тих, хто визначився Зеленський Володимир 20,2 27,1 19,1 25,1 -1,1 -2,0 Порошенко Петро 14,7 19,7 16,6 21,8 +1,9 +2,1 Тимошенко Юлія 8,4 11,3 8,9 11,8 +0,5 +0,5 Бойко Юрій* 4,9* 6,6* 6,3* 8,3* +1,4 +1,7 Разумков Дмитро 4,7 6,3 5,5 7,2 +0,8 +0,9 Мураєв Євгеній 4,8 6,5 4,9 6,5 +0,1 +0,0 Смешко Ігор 5,8 7,7 4,6 6,1 -1,2 -1,6 Гройсман Володимир 3,8 5,1 3,6 4,8 -0,2 -0,3 Ляшко Олег 3,6 4,8 3,0 3,9 -0,6 -0,9 Тягнибок Олег 1,3 1,8 1,5 2,0 +0,2 +0,2 Рудик Кіра 0,4 0,5 0,5 0,7 +0,1 +0,2 Інший кандидат 1,9 2,6 1,5 2,0 -0,4 -0,6 НЕ ПІШОВ(ЛА) БИ НА ВИБОРИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 11,3 --- 10,9 --- -0,4 --- ЗІПСУВАВ(ЛА) БИ БЮЛЕТЕНЬ / ВИКРЕСЛИВ(ЛА) БИ ВСІХ КАНДИДАТІВ 2,6 --- 2,1 --- -0,5 --- ВАЖКО СКАЗАТИ, ЩЕ НЕ ВИРІШИВ(ЛА) (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 11,0 --- 10,7 --- -0,3 --- ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 0,6 --- 0,4 --- -0,2 ---

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) среди 2000 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.