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Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 25% голосов, у Порошенко 22% - соцопрос КМИС
12:23 16.02.2022 |
Действующего президента Украины Владимира Зеленского поддержали бы на посту главы государства 25,1% определившихся с выбором украинцев, если бы выборы президента проходили в первой половине февраля, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 5-13 февраля.
За пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосовали бы 21,8% определившихся респондентов, за экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 11,8%, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 8,3%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 7,2%.
За лидера партии "Наши" Евгения Мураева проголосовали бы 6,5% опрошенных, определившихся с выборов, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 6,1%, за экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана – 4,8%, за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – 3,9%, за лидера "Свободы" Олега Тягнибока – 2%, за лидера партии "Голос" Киру Рудик – 0,7%.
Остальные кандидаты набрали бы 2% голосов определившихся респондентов вместе взятые.
10,9% из общего количества опрошенных не пошли бы на выборы, 2,1% испортили бы бюллетень или вычеркнули всех кандидатов, 10,7% затруднились с ответом, 0,4% отказались отвечать.
По сравнению с декабрем 2021 года рейтинг Зеленского, Смешко и Ляшко снизился, Гройсмана – снизился незначительно, Мураева – не изменился. В то же время рейтинг Порошенко, Бойко, Разумкова, Тягнибока и Рудик вырос, Тимошенко – вырос незначительно.
|3-11 грудня2021
|5-13 лютого2021
|Різниця лютий 2022 проти грудня 2021
|% серед усіх
|% серед тих, хто визначився
|% серед усіх
|% серед тих, хто визначився
|% серед усіх
|% серед тих, хто визначився
|Зеленський Володимир
|20,2
|27,1
|19,1
|25,1
|-1,1
|-2,0
|Порошенко Петро
|14,7
|19,7
|16,6
|21,8
|+1,9
|+2,1
|Тимошенко Юлія
|8,4
|11,3
|8,9
|11,8
|+0,5
|+0,5
|Бойко Юрій*
|4,9*
|6,6*
|6,3*
|8,3*
|+1,4
|+1,7
|Разумков Дмитро
|4,7
|6,3
|5,5
|7,2
|+0,8
|+0,9
|Мураєв Євгеній
|4,8
|6,5
|4,9
|6,5
|+0,1
|+0,0
|Смешко Ігор
|5,8
|7,7
|4,6
|6,1
|-1,2
|-1,6
|Гройсман Володимир
|3,8
|5,1
|3,6
|4,8
|-0,2
|-0,3
|Ляшко Олег
|3,6
|4,8
|3,0
|3,9
|-0,6
|-0,9
|Тягнибок Олег
|1,3
|1,8
|1,5
|2,0
|+0,2
|+0,2
|Рудик Кіра
|0,4
|0,5
|0,5
|0,7
|+0,1
|+0,2
|Інший кандидат
|1,9
|2,6
|1,5
|2,0
|-0,4
|-0,6
|НЕ ПІШОВ(ЛА) БИ НА ВИБОРИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ)
|11,3
|---
|10,9
|---
|-0,4
|---
|ЗІПСУВАВ(ЛА) БИ БЮЛЕТЕНЬ / ВИКРЕСЛИВ(ЛА) БИ ВСІХ КАНДИДАТІВ
|2,6
|---
|2,1
|---
|-0,5
|---
|ВАЖКО СКАЗАТИ, ЩЕ НЕ ВИРІШИВ(ЛА) (НЕ ЗАЧИТУВАТИ)
|11,0
|---
|10,7
|---
|-0,3
|---
|ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ)
|0,6
|---
|0,4
|---
|-0,2
|---
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) среди 2000 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.
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