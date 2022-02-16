Киев запросил помощь у НАТО на случай масштабного ЧС с мирными жителями

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ЧС) готовится к крупномасштабным ЧС различного характера, в том числе и тем, которые могут затронуть ее гражданское население. Она обратилась за помощью в Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК, EADRCC). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте НАТО во вторник, 15 февраля.

Запрос поступил 15 февраля

"В соответствии с необходимыми процедурами EADRCC получил 15 февраля запрос о международной помощи со стороны Украины", - следует из уведомления.

В четырехстраничном документе приводится ориентировочный перечень предметов первой необходимости, в который, в частности, входят 760 надувных моторных лодок, а также средства поиска мин и разминирования, дезактивации территории, химической и радиологической разведки, средства пожаротушения, биологической защиты, медицинские маски, латексные перчатки и дозиметры, медикаменты и прочее.

ЕКЦРСБК является основным механизмом НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе.

Массированная кибератака

Ранее массированной DdoS-атаке в Украине подверглись "Приватбанк" и "Ощадбанк", а также официальные сайты Минобороны Украины и Вооруженных сил Украины.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации 13 февраля сообщил, что представители Белого дома, американской разведки, министерства внутренней безопасности США и других ведомств обсудили подготовку к отражению кибератак, которые могут быть осуществлены в Соединенных Штатах и Украине.