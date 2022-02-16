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Киев запросил помощь у НАТО на случай масштабного ЧС с мирными жителями
08:30 16.02.2022 |
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ЧС) готовится к крупномасштабным ЧС различного характера, в том числе и тем, которые могут затронуть ее гражданское население. Она обратилась за помощью в Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК, EADRCC). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте НАТО во вторник, 15 февраля.
Запрос поступил 15 февраля
"В соответствии с необходимыми процедурами EADRCC получил 15 февраля запрос о международной помощи со стороны Украины", - следует из уведомления.
В четырехстраничном документе приводится ориентировочный перечень предметов первой необходимости, в который, в частности, входят 760 надувных моторных лодок, а также средства поиска мин и разминирования, дезактивации территории, химической и радиологической разведки, средства пожаротушения, биологической защиты, медицинские маски, латексные перчатки и дозиметры, медикаменты и прочее.
ЕКЦРСБК является основным механизмом НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе.
Массированная кибератака
Ранее массированной DdoS-атаке в Украине подверглись "Приватбанк" и "Ощадбанк", а также официальные сайты Минобороны Украины и Вооруженных сил Украины.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации 13 февраля сообщил, что представители Белого дома, американской разведки, министерства внутренней безопасности США и других ведомств обсудили подготовку к отражению кибератак, которые могут быть осуществлены в Соединенных Штатах и Украине.
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