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Сайты Минобороны и ВСУ, а также Приватбанк и Ощадбанк подвергаются DDОS-атаке – Центр информационной безопасности
23:35 15.02.2022 |
Сайты министерства обороны и Вооруженных сил Украины во вторник вечером подвергаются DDОS-атаке, помимо них также атакуются государственные Приватбанк и Ощадбанк, сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"В течение последних часов Приватбанк находится под массированной DDОS-атакой. Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в Приват24, у других не отображаются баланс и последние транзакции. В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также были атакованы сайты Минобороны и ВСУ", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке во вторник.
В нем уточняется, что "не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают".
Ранее стало известно, что в Украине наблюдаются сбои в работе официального сайта Минобороны и ВСУ, а также сервисов двух госбанков.
Так, при попытке перейти на сайт украинского оборонного ведомства (https://www.mil.gov.ua/) пользователи получают уведомления "Страница недоступна" и "Не удается получить доступ к сайту". Такой же результат пользователи получают при попытке перейти на сайт Вооруженных сил Украины (https://www.zsu.gov.ua/).
Кроме того, клиенты государственных ПриватБанка и Ощадбанка сообщают о перебоях в работе мобильных приложений. В частности, замечены проблемы с запуском приложения и проведением платежей.
Со своей стороны пресс-служба ПриватБанка отрицает наличие перебоев в работе банка и называет сообщения об их наличии "дезинформационными". В Ощадбанке же заявили о том, что уже "устраняют неполадки".
DDoS-атака - это целенаправленный поток трафика на тот или иной онлайн-ресурс с целью вывести его из строя.
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