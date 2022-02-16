Путин: при голосовании в Госдуме по вопросу о признании ДНР-ЛНР депутаты ориентировались на общественное мнение

Российские парламентарии ориентировались на общественное мнение при голосовании в Госдуме о признании ДНР и ЛНР, решать проблемы Донбасса надо исходя из Минских соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Депутаты парламента, так же, как и в любой стране, ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам российского президента, "совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону".

"Мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как об этом говорил федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", - сказал Путин.