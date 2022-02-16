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Британия открывает офис во Львове для предоставления консульских услуг
Великобритания открывает офис во Львове, который сможет предоставлять консульские услуги.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте правительства Британии.
Из-за растущей угрозы военных действий со стороны РФ Великобритания приняла решение временно перевести часть сотрудников посольства и их родственников из Киева.
Как отмечается, посольство в столице Украины остается открытым, но не сможет предоставлять консульскую помощь.
Прием посетителей в офисе во Львове будет осуществляться только по предварительной записи.
Как сообщал Укринформ, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила в Твиттере, что посольство Великобритании остается в Киеве и продолжает работать.
Госдепартамент США 13 февраля приказал дипломатам, не занимающим критически важные должности, выехать из посольства США в Киеве из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украино
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