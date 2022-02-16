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НАТО пока не видит отвода войск РФ от границ Украины
16:39 15.02.2022 |
В НАТО пока не увидели признаков того, что Россия отводит часть своих войск от границ Украины. Об этом во вторник, 15 февраля, заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент DW. "Из Москвы поступают сигналы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма. Но пока мы не увидели никаких признаков деэскалации на месте событий", - отметил Столтенберг.
Когда его переспросили, означает ли это, что заявление минобороны РФ не соответствует действительности, генсек НАТО ответил: "Пока мы не увидели признаков сниженного военного присутствия России у границ Украины. Но мы продолжим мониторить ситуацию и внимательно следить за тем, что делает Россия".
Он объяснил, что с предыдущего наращивания Россией своих войск весной 2021 года ситуация фактически не меняется. По словам Столтенберга, РФ передвигает войска, но это не является деэскалацией, поскольку хотя определенное количество солдат отводят, военная техника, переброшенная ближе к границам Украины, остается на месте. А именно доставка техники требует много времени, тогда как солдат можно перебросить намного быстрее, пояснил генсек.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил "продолжать и наращивать" дипломатические переговоры с США и НАТО по вопросам безопасности.
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